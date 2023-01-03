الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 ساعة 16:03

نصب تذكاري لسيد شهداء محور المقاومة سليماني في شرق لبنان

نصب تذكاري لسيد شهداء محور المقاومة سليماني في شرق لبنان
وبعد وضع إكليل الزهور على مجسم المقاوم، تحدث النمر، فقال: نلجأ إلى جنة شهداء بعلبك عندما تشتد علينا الصعاب، وعندما نكون في أي استحقاق، لنأخذ بركة الشهداء، ونسألهم ونسأل آباء وأمهات الشهداء الدعاء من أجل التسديد، ومن أجل الصلاح في مسيرتنا.

وأضاف: الحاج قاسم سليماني كان شخصية متعددة الأبعاد، فهو العسكري المتنقل من خيمة إلى خيمة، ومن موقع إلى موقع، ومن جبهة إلى جبهة، وهو العسكري المخطط والرائد والعالم في هذا الإتجاه. والحاج قاسم كان الرجل الإنسان الذي يرعى الفقراء ويساعدهم ويقف إلى جانبهم، ويلحظ همومهم، فقد جسد الإنسانية في شخصيته، وكان الديبلوماسي الذي يقرب وجهات النظر بين الدول والمحاور.

وتابع :قال ترامب نريد عالما أفضل بدون قاسم سليماني، ولكننا نقول لترامب ان العالم هو أفضل في غيابك أنت عن هذا العالم، أما الحاج قاسم فهو بقي فينا وما زال في هذه الحياة، وعلمنا العشق الالهي، كيف نرتقي إلى الله سبحانه وتعالى، والحاج قاسم خالد بكل شخص فينا، وفي كل مقاوم ومجاهد في هذا العالم، لأنه كان الداعم الأساسي لكل حركات المقاومة ضد الظلم.

وأردف :في ذكراه المباركة نحن نجسد حضوره معنا في جنة الشهداء، ونبارك لعوائل الشهداء أن يكون الحاج قاسم بين شهدائهم في هذه الجنة التي تتشرف بحضوره المبارك بين شهدائنا العظام، الذين نعيش معهم في كل لحظة، ويعيشون معنا، لانهم هم العظماء والشرفاء والأتقياء وهم الصالحون.

وختم النمر الشهداء هم رأس عظمة هذه المسيرة التي نعيش، وهم الإرث الحقيقي لهذه المسيرة، وهم الزاد الطيب الذي نتزود منه في كل يوم. وبحضورهم معنا وبحضور آبائهم وعوائلهم، يمكن لنا أن نخطو إلى الأمام، ونكون على الاستعداد من أجل المواجهة الكبرى بإذن الله تعالى٠
مصدر : وكالات
رقم : 1033465
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
3 كانون الثاني 2023
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
3 كانون الثاني 2023
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
3 كانون الثاني 2023
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
3 كانون الثاني 2023
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
3 كانون الثاني 2023
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
3 كانون الثاني 2023
أمنية الشهيد
أمنية الشهيد 'قاسم سليماني' في عيد ميلاده
3 كانون الثاني 2023
الشيخ قاسم: سليماني شهيد قائد وقدوة.. والعبرة بالخواتيم
الشيخ قاسم: سليماني شهيد قائد وقدوة.. والعبرة بالخواتيم
3 كانون الثاني 2023
كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني
كنعاني: المقاومة تعمل على معاقبة قتلة الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2023
ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان
ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان
2 كانون الثاني 2023
قائد الثورة يضع النقاط علی الحروف في وصف الشهيد سليماني
قائد الثورة يضع النقاط علی الحروف في وصف الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2023
اللواء باقري: شباب العالم الاسلامي لن ينسى قضية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني
اللواء باقري: شباب العالم الاسلامي لن ينسى قضية الانتقام لاغتيال الشهيد سليماني
2 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا