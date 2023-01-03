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الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 ساعة 16:50
الاحتلال يقتحم نابلس
وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال التي اقتحمت شارع القدس وحي الشيخ مؤنس ومخيم بلاطة.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل، وداهمت عددا من المنازل بعضها تعود لأسرى محررين، وحققت معهم ميدانيا.
رقم :
1033467
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