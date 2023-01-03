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الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 ساعة 19:59

السيد نصر الله: أشكر الجميع على المحبة والعاطفة وكل من تصدق ودعا لي بعد إصابتي بالتحسس

السيد نصر الله: أشكر الجميع على المحبة والعاطفة وكل من تصدق ودعا لي بعد إصابتي بالتحسس
وقال السيد نصر الله في كلمة له مساء الثلاثاء في ذكرى الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس “سمعت بعض الاعلام العربي والاسرائيلي الذي هوّل عن حالتي الصحية ولكن انا لدي حالة من الحساسية في القصبة الهوائية منذ أكثر من 30 سنة وهذه الحالة فاجأتني يوم الجمعة الماضي ولذلك اجلنا الكلمة التي كانت مقررة”.

وبالمناسبة، قدم السيد نصر الله التعازي لعوائل الشهداء الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ورفقاهم.

ولفت السيد نصر الله الى ان “الحاج قاسم سليمان كان مخلصا وهو كان من المرشحين الطبيعيين لرئاسة الجمهورية في ايران ولكن هو فضل البقاء على الجبهة كان يطلب عشق اللقاء والشهادة ولم يطلب لنفسه شيئا”، وتابع “كان لديه الكثير من القدرات الشخصية في الذكاء والتحمل وهو كان شخصية مميزة”، واضاف “كان يستند الى قيادة حكيمة الى قائد حكيم وشجع مدبر مطل على كل ساحات العالم هو الامام الخامنئي، الحاج قاسم كان يسير بتوجيهات وضوابط الامام الخامنئي”، واوضح ان “الحاج قاسم كان جندي الولاية وليس جنرالها وأوصى ان يكتب على قبره انه جندي الولاية”.
رقم : 1033492
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