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الثلاثاء 3 كانون الثاني 2023 ساعة 21:36

تجمع العلماء لبنان.. الاحياءات الضخمة لذكرى استشهاد قادة النصر دليل على أن الامة حاضرة في الساحة

تجمع العلماء لبنان.. الاحياءات الضخمة لذكرى استشهاد قادة النصر دليل على أن الامة حاضرة في الساحة
واستنكر التجمع إقدام وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى بعد أن أعلن أنه لن يقوم بذلك ليتسنى له الدخول تحت جنح الظلام عند الفجر محاطا بالأمن الصهيوني كما اللصوص تدخل إلى البيوت من دون استئذان، والأمة تنتظر ردا من فصائل المقاومة يكون رادعا له ولأمثاله عن القيام بانتهاكات مماثلة.

كما استنكر إقدام العدو الصهيوني على الإغارة على مطار دمشق ما أدى إلى إخراجه من الخدمة وسقوط ضحايا، داعيا "القيادة السورية الى الرد على العدوان بمثله وعدم الاكتفاء بمجرد التعاطي مع الهجوم دفاعيا، فالقوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو الصهيوني الغاشم.

ودعا التجمع الحكومة اللبنانية الى القيام بواجباتها في تأمين الضروريات خاصة الدواء والغذاء وتسيير مرافق الدولة، والأطراف المشاركة في الحكومة الى تقديم مصلحة المواطن على السجالات الكيدية وتسجيل نقاط على الآخر فيقع المواطن ضحية هذه الأعمال التي ستعمق الأزمة أكثر فأكثر.
رقم : 1033516
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