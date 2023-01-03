احياءات ضخمة للذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر

مرة أخرى يجمع القائد الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما،في الذكرى الثالثة لاستشهادهم، ملايين القلوب والحناجر، في إيران والعالم، لتصدح بكلماتهم، وتردد العهد والوعد بالمضي على طريقهم نحو الانتصار الكبير.



وشهدت مراسم إحياء الذكرى الثالثة في العاصمة طهران حضورا شعبيا حاشدا، ومشاركة من شخصيات سياسية وعسكرية كبيرة في البلاد، إلى جانب عدد كبير من الضيوف من دول أجنبية وعربية كالعراق وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن والبحرين، وغيرها من البلدان التي كان للشهيد سليماني بصمة واضحة في رسم نصرها.



وفي هذا الصدد أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أن فكر الشهيد سليماني كان خارج التقسيم الديني أو العرقي أو المذهبي، وأنه خلق الهوية الاسلامية في المنطقة، وتمكن من كسر الهيمنة الامريكية في العالم.



وقال السيد رئيسي :"إن نظام الهيمنة والاستكبار يسعى إلى نزع هوية الأمم وحرمان الشباب من هويتهم، لكن الشهيد سليماني كان عنصرا أساس في خلق الهوية وإحياء الهوية الإسلامية في المنطقة".



وأكد الرئيس رئيسي:"لن نتخلى عن دم الشهيد سليماني ولن ننسى دمه، ويعلم المستكبرون أن الانتقام للشهيد سليماني حتمي، ولن ندع القتلة ومرتكبي اغتياله يهنؤون بعيش".



من العراق الذي حمل الشهيد همه في قلبه، أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي بدور الشهيد سليماني في إخماد الحرب التي أشعلتها أمريكا في العراق، مذكرا أن الشهيد سليماني وابو مهدي المهندس كانا طليعة المقاومة في العراق ضد الاحتلال الامريكي والصهيوني.



إلى كرمان جنوب شرق إيران، مسقط رأس الشهيد سليماني، ومثواه الأخير، توافدت الحشود المليونية من الإيرانيين والأجانب، إلي مرقد الشهيد، تجديدا للعهد والميثاق، ووفاءا لدماء الشهيد وتضحياته.



وإلى سوريا فقد أحيت بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي حفلا تأبينيا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بمشاركة واسعة من اهالي البلدتين، حيث بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تحية وإجلالا لأرواح الشهداء.



وأكدت كلمات المشاركين على مواصلة المقاومة ودرب الشهادة، الذي كرس الشهيدان حياتهما لها وخصوصا الشهيد القائد قاسم سليماني على دوره الكبير في معركة كسر الحصار عن البلدتين والدفاع عن المستضعفين فيها.



ثلاث اعوام مضت على رحيل الشهداء القادة لكن ذكراهم باقية في قلوب واذهان ابناء البلدتين هذا ما اكده الحاضرون الذين اثنوا على دور الشهداء بمحاربة الارهاب وخصوصا في سوريا.



وفي لبنان اعتبر تجمع العلماء المسلمين في لبنان أن الإحياءات الضخمة للذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الحاج الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس دليل على أن الأمة حاضرة في الساحة ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وعرب التطبيع أن تنال من عزيمة الأمة وتوجهها نحو المعركة الفاصلة لتحرير فلسطين وزوال الكيان الصهيوني.