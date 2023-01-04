الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 12:27

قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان

قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
وقال قاليباف اليوم الأربعاء، في الاجتماع الدولي لمدرسة الشهيد سليماني الذي يعقد اليوم بحضور مجموعة من الضيوف الأجانب في طهران،قال: إن الحاج قاسم ولد في أسرة ريفية بسيطة، لكن الثورة الإسلامية ومدرسة القرآن وأهل البيت (ع) تحول هذا الشاب إلى شخصية عظيمة للعالم الإسلامي، وهذه هي معجزة الثورة الإسلامية.

وصرح: إذا اجتمعنا اليوم ونتحدث عن مدرسة الشهيد سليماني، يجب ان نقول إنه تلمذ عند مدرسة الإمام الخميني (رض)، واليوم نعتبر الشهيد سليماني شخصية قوية كونه عاش في ظل تعاليم الثورة الشاملة.

واضاف: تلقى الشهيد سليماني تعليمه في المدرسة الإمامية التي كانت ولا تزال مدرسة أساسية. وعندما ننظر إلى شخصية الشهيد سليماني،نجد إنه كان نموذجا في مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والعسكرية والأخلاقية باعتباره قائدا واخا ومناضلا.

ولفت قاليباف: إن الشهيد سليماني بذل جهوده لتحقيق الوحدة في العالم الإسلامي وتعزيز اقتداره علما منه أن المنطق الوحيد الذي يمكن أن يكون فاعلا هو منطق القوة،ويمكن اجراء الحوار والتفاوض على اساس هذا المنطق ،وكان يؤمن أن القوة تنبع من الشعب.
مصدر : وكالات
رقم : 1033618
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
4 كانون الثاني 2023
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
4 كانون الثاني 2023
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
4 كانون الثاني 2023
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد ضدنا في أي مكان كان
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد ضدنا في أي مكان كان
4 كانون الثاني 2023
إنه
إنه 'عِطرُ' سُليماني
3 كانون الثاني 2023
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
3 كانون الثاني 2023
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
3 كانون الثاني 2023
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
3 كانون الثاني 2023
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
3 كانون الثاني 2023
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
3 كانون الثاني 2023
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
3 كانون الثاني 2023
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
3 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
إنه
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد