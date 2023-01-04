الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 12:43

المشاط: نواصل الجهاد حتى تحرير كلّ شبرٍ من أرض اليمن

المشاط: نواصل الجهاد حتى تحرير كلّ شبرٍ من أرض اليمن
زار القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط جبهتي الحشا في محافظة الضالع، وكرش بمحافظة لحج.

وكان في استقباله فور وصوله رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبداللطيف المهدي، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني، ومدير مديرية الحشا، ومدير أمن المديرية.

واطلع المشاط خلال الزيارة على أوضاع المرابطين في الجبهتين واستعداداتهم لأيّ مستجدات.

والتقى الرئيس المشاط، بأبطال القوات المسلّحة المرابطين في الجبهتين، منوّهًا بصمودهم وتضحياتهم في مواجهة العدوان وما يتحلّون به من معنويات عالية.

وأشاد بدور قيادتي المحافظتين في مواجهة قوى العدوان ورفد الجبهات بالرجال والمال.

وعبّر المشاط عن اعتزازه بأبطال الجيش الذين يمثلون مصدر فخر لكلّ أبناء اليمن وهم يجاهدون في سبيل الله ويذودون عن الوطن، مؤكدًا الاستمرار في هذا النهج حتى تحرير كلّ شبرٍ من أرض الوطن من الغزاة والمحتلين.

وزير الدفاع اليمني محذّرًا العدو: استمرار اللعب بالملف الإنساني سيقود المنطقة كلّها إلى حافة الكارثة

وفي السياق، أكّد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي، أنّ الجيش اليمني سيظلّ يعتمد على مبدأ الردع الاستراتيجي المؤثر حتى يفهم المعتدون أنّ صنعاء لن تساوم على حقوق الشعب اليمني وستعمل على انتزاعها إذا تطلّب الأمر ذلك، محذّرًا العدو من أن استمراره باللعب بالملف الإنساني سيقود المنطقة كلّها إلى حافة الكارثة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني، يوم الثلاثاء، حيث ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها المستجدات في الجانب العسكري والوضع الداخلي في ظل تصعيد العدوان الأخير بمحافظة صعدة.

واستعرض مجلس الوزراء اليمني المستجدات الداخلية في ظلّ تصعيد العدوان الأخير على المناطق الحدودية الشمالية، بالتزامن مع استمرار محاولاته الخبيثة للنيل من تماسك الجبهة الداخلية والأمن الداخلي في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وسعيه لإثارة البلبلة وإقلاق السكينة العامة وبث أكاذيبه وسمومه في أوساط المجتمع للنيل من قوة وتماسك الجبهة الداخلية ومحاولة تشويه القيم الأصيلة لأبناء الشعب اليمني.

وبهذا الصدد، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى تقرير وزير الدفاع، عن المستجدات في الجانب العسكري، موضحًا أنّ العدوان يصّعد من أعماله العدائية تجاه الشعب اليمني بالتزامن مع استمرار الحصار الذي طال لقمة العيش وفاقم من الجوانب المعيشية للمواطن اليمني واحتياجاته الضرورية.

ولفت وزير الدفاع اليمني إلى لجوء العدوان للحرب النفسية وإشاعات الكذب والتضليل لاستهداف الجبهة الداخلية بعد فشله في النيل من إرادة الشعب اليمني عبر عدوانه وحصاره طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعيه ويدركه جيّدًا أبناء اليمن.

وشدّد على أنّ اليمنيين الأحرار لا يكترثون لحجم المخاطر والتضحيات التي قد تحدث في حال إصرار المعتدين على تفويت فرصة السلام لأنهم يؤمنون، إمّا حياة بعزة وحرية وكرامة وإما الاستمرار في المواجهة وبذل التضحيات فداء للوطن والانتصار لحقّه في صون سيادته واستقلال قراره والعيش بكرامة.

ونوّه وزير الدفاع اليمني بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة بصنعاء لإفساح المجال أمام الجهود السلمية الإقليمية والدولية لإنهاء العدوان والحصار وشروطها الإنسانية المعبرة عن المطالب الشعبية، التي قدّمتها للسير في عملية صنع السلام العادل والمشرف.

في السياق ذاته، ندّد مجلس الوزراء اليمني بتصعيد العدوان السعودي في المديريات الحدودية الشمالية والذي أسفر عنه استشهاد المئات وإصابة الآلاف خلال فترة التهدئة الحالية.

واعتبر ذلك التصعيد مؤشرًا خطيرًا على النوايا المبيتة للمعتدي في التصعيد واستغلال فترة التهدئة لإعادة ترتيب أوراقه، مؤكدًا أنّ صنعاء التي تحرص على إنجاح جهود الوساطة العمانية الحالية سعيًا منها لرفع المعاناة الجسيمة عن الشعب اليمني بسبب العدوان والحصار، فأنّها في الوقت نفسه لديها الحق الكامل للتعامل مع أيّ أعمال تصعيدية وتملك من الرسائل الرادعة ما يمكنها من ردع المعتدين في عمقهم الاستراتيجي.
رقم : 1033621
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
4 كانون الثاني 2023
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
4 كانون الثاني 2023
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
4 كانون الثاني 2023
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد ضدنا في أي مكان كان
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد ضدنا في أي مكان كان
4 كانون الثاني 2023
إنه
إنه 'عِطرُ' سُليماني
3 كانون الثاني 2023
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
3 كانون الثاني 2023
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
3 كانون الثاني 2023
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
3 كانون الثاني 2023
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
3 كانون الثاني 2023
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
3 كانون الثاني 2023
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
3 كانون الثاني 2023
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
3 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
إنه
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد