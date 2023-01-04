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الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 12:45

نيجيريا.. مسيرة في ذكرى استشهاد سليماني واحراق العلم الأميركي

نيجيريا.. مسيرة في ذكرى استشهاد سليماني واحراق العلم الأميركي
في الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني، سار أعضاء الحركة الإسلامية النيجيرية يوم الثلاثاء في العاصمة ابوجا احتجاجًا على العمل الإجرامي الاميركي في اغتيال الفريق سليماني وقاموا باحراق علم الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "إندبندنت نيجيريا" فإن المتظاهرين المسلمين، أحرقوا العلم الأمريكي في هذه المسيرة وحملوا لافتات تدين اغتيال الشهيد سليماني.

واضافت إن المسلمين الحاضرين في مسيرة التضامن مع الشهيد قاسم سليماني انتقلوا من منطقة "بلازا" إلى ساحة "أحمدو بلو" بالعاصمة.

وقال أمين الحركة الاسلامية في نيجيريا "عبد الله محمد موسى" : إن الاحتجاج وحرق العلم الأميريكي يهدفان إلى إظهار عدم الرضا عن القتل الوحشي لرجل وقف إلى جانب ضحايا الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

وكان زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ المجاهد ابراهيم الزكزاكي قد اشاد في حوار بشخصية الشهيد الفريق قاسم سليماني، مؤكدا على كل مسلم و الذين يطلبون الحرية أن يسلكوا مسلكه و يحيوا مدرسته.

ووصى الشيخ الزكزاكي، شباب محور المقاومة، قائلا: على شباب المقاومة أن يكونوا ضد الدول المستكبرة لأنه هو الطريق الوحيد لإنقاذ الشعب ونيل حريته.

وكان الزعيم الديني النيجيري الشيخ ابراهيم الزكزكي قد أثنى ايضا في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني و أبومهدي المهندس على جهود الشهيد في تعزيز الوحدة بين الشيعة والسنة.
مصدر : وكالات
رقم : 1033622
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