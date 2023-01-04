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الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 12:47

منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية

منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
وكان رئيس منظمة الفضاء الإيرانية "حسن سالارية" أعلن يوم أمس الإثنين تسمية أول مشروع لمنظومة الأقمار الاصطناعية في البلاد باسم الشهيد سليماني، موضحا بأن العمل جار الآن لتهيئة مقدمات تنفيذ أحد أهم وأكبر المشاريع الفضائية للبلاد والذي نص عليه البرنامج التطويري للبلاد للأعوام العشرة المقبلة.

وتحدث سالارية أن المشروع يتضمن إطلاق عدد كبير من الأقمار الاصطناعية إلى مدار الأرض وإنشاء منظومة فضائية قادرة على تقديم خدمات انترنت الأشياء(IOT).

واليوم الثلاثاء كشف المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان تفاصيل أكثر عن هذا المشروع، موضحا أنه يتضمن وضع منظومة من الأقمار الاصطناعية الإيرانية في مدار الأرض، وأن عدد هذه الأقمار كبير، والغرض منها تلقي أوامر وإشارات في مجال الاتصالات والإنترنت.

وأضاف: من أهم مهام هذه المنظومة هو توفير إنترنت الأشياء للمواطنين، حيث يتم خلال هذه العملية جمع معطيات المجسات المختلفة من سطح الأرض وإرسال هذه المعطيات عبر محطات الإرسال إلى القمر الصطناعي أو الأقمار الاصطناعية التي تكون في متناول المحطة الأرضية ومن ثم تقوم الأقمار الاصطناعية بإرسال هذه المعطيات إلى محطة أو محطات مركزية.

وتابع: عبر هذه العملية يمكننا تجميع وإرسال المعطيات من كافة أنحاء البلاد وبسرعة عالية، وعند حدوث كوارث طبيعية أو إنشاء منظومة وطنية لنقل المعطيات، حل مشاكل المواطنين حتى في أقصى مناطق البلاد.

وأوضح بأن إنترنت الأشياء الفضائي يمكن استخدامه في العديد من المجالات مثل الزراعة الذكية، والنقل البري، مسح أنابيب النفط والغاز لكشف حالات التسرب ومراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية، والمجال البيئي، والاستخدامات البحرية وغيرها وفي الحقيقة يمكن عبر هذه المنظمة التحكم بأمور عديدة عبر الأقمار الاصطناعية.

وأكد دليريان أن هذه المنظومة ستصبح في المستقبل من البنى التحتية الرئيسية للبلاد.
رقم : 1033625
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