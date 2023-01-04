ادانات واسعة لاقتحام المتطرف بن غفير للأقصى

وحسب مصادر من الاراضي المحتلة مارس بن غفير عملية خداع بشأن خططه اقتحام المسجد الأقصى، حيث إنه جند فيها وسائل الإعلام العبرية، التي روجت رواية كاذبة عن تأجيل الوزير المذكور نيته اقتحام الأقصى، لكنه اتضح أنه مدروس ومنسق جيدا مع مختلف أجهزة أمن الاحتلال، وقد قام باقتحام الأقصى وتجول في ساحاته.



وأدانت الجمهورية الاسلامية في إيران، اقتحام وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك، محذرة من "الأعمال الاستفزازية" للحكومة الصهيونية الجديدة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إن القدس هي العاصمة الدائمة والأبدية لفلسطين، وأي تدنيس لأماكن فلسطين المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى، يعد انتهاكا للقانون الدولي وإهانة لقيم ومقدسات العالم الإسلامي.



وأشاد بنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، محذرا من أي مغامرة وتحرك استفزازي من حكومة الاحتلال.



وأكد كنعاني أن قضية فلسطين والقدس هي الأولوية الأولى للعالم الإسلامي، وقال إنه واجب على جميع الأحرار في العالم، وخاصة الدول والحكومات الإسلامية، العمل الموحد للدفاع عن القدس ومواجهة عدوان الاحتلال.



ومن جهتها أدانت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس بشدة إقدام بن غفير، المعروف بمواقفه المتطرفة على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، برفقة وحماية عدد كبير من عناصر الأمن، ورأت في ذلك محاولة لفرض وقائع جديدة من جانبٍ واحدٍ في المسجد.



وحذرت المؤسسة في بيان لها من التبعات الخطيرة لهذه الاقتحام الذي يؤشر على توجهات حكومة نتنياهو المشكلة كائتلاف بين أحزاب يمينية ومتطرفة للمساس بالوضع التاريخي القائم في المسجد.



ومن جانبها أعربت جمهورية مصر العربية عن أسفها لاقتحام المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، تحت حماية قوات الاحتلال.



وأكدت مصر، في بيان صحفي، صدر عن وزارة خارجيتها، اليوم الثلاثاء، “رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس”.



وحذرت من “التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام”.



ودعت “الأطراف كافة إلى ضبط النفس، والتحلي بالمسؤولية، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع”، وفق البيان.



بدورها أدانت دولة قطر بأشد العبارات، اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى تحت حماية سلطات الاحتلال، وعدّته انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.



وحذّرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم.



وحمّلت سلطات الاحتلال مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، حاثّةً المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات.



وجددت الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وفق البيان.



وأدانت وزارة الخارجية الكويتية اقتحام الوزير المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.



وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء: إن هذا الاقتحام يشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويأتي في إطار محاولات سلطات الاحتلال المستمرة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومقدساتها.



ودعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق، وممتلكاته، لا سيما في القدس ومقدساتها.



وحذرت الوزارة من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الانتهاكات.



وفي السياق أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت المنظمة في بيان أنّ اقتحام بن غفير للأقصى يأتي في إطار محاولات "إسرائيل"، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، عادّةً ذلك استفزازًا لمشاعر المسلمين جميعًا، وانتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة.



وحمّلت المنظمة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها.



ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.



كما أعربت وزارة الخارجية التركية، عن إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير.



وقالت الخارجية في بيان: "إننا نشعر بالقلق وندين العمل الاستفزازي الذي قام به وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".



ودعت الخارجية التركية "إسرائيل إلى التصرف بمسؤولية لمنع مثل هذه الاستفزازات التي من شأنها أن تنتهك مكانة وقدسية الأماكن الدينية في القدس، وتسبب التصعيد في المنطقة".



