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الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 12:59

السلطات الكازاخستانية تقبض على مجموعة إجرامية عابرة للحدود

السلطات الكازاخستانية تقبض على مجموعة إجرامية عابرة للحدود
وأفادت لجنة الأمن القومي الكازاخستانية، في بيان نشرته يوم الجمعة، بأنها نفذت عملية خاصة بالشراكة مع وزارة الداخلية، والقوات الخاصة، للقبض على أعضاء مجموعة إجرامية "عابرة للحدود" في مدينة أكتوبي.

وأوضح البيان، أن السلطات اعتقلت قائد المجموعة وهو مواطن كازاخستاني، و4 مواطنين روس، أعضاء في المجموعة، كما تمت مصادرة 3 بنادق كلاشينكوف، وبنادق صاعقة، وأقنعة، وبطاقات مصرفية، وعدد من الهواتف، وأسلحة وأدوات أخرى.

وأضاف البيان، أن أعضاء المجموعة استدرجوا في الفترة ما بين أكتوبر - نوفمبر 2020، رجال أعمال بيلاروس وكازاخستانيين، إلى مدينة أكتوبي، وباستخدام الضغط النفسي والجسدي على ضحاياهم، استولوا على مبلغ 87 مليون تنغي "عملة كازاخستان"، ما يعادل أكثر من (207 آلاف دولار).

وفي فبراير 2021، استدرجوا رجل أعمال روسي، إلى مدينة أكتوبي، وكانوا يخططون لابتزازه للحصول على مبلغ 500 ألف دولار.

وبموجب نص المادة التي تجرم "إنشاء وإدارة مجموعات منظمة عابرة للحدود الكازاخستانية"، تم فتح قضية جنائية بحقهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1033633
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