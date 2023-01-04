9 قتلى بانفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

وقال مسؤول الأمن المحلي عبدالله أدان لفرانس برس "هاجم الإرهابيون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين. استهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين".