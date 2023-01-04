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الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 16:04

دعموش: لقد طوّق الشهيد سليماني الكيان الصهيوني بفصائل وجيوش مقاومة

دعموش: لقد طوّق الشهيد سليماني الكيان الصهيوني بفصائل وجيوش مقاومة
وخلال الحفل التكريمي الذي لأقامته جامعة المصطفى العالمية في بيروت، لفت إلى أنّه "ببركة الدعم الذي قدّمه الشهيد ‏سليماني لفصائل المقاومة والتي لا تزال تُقدّمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها لهذه ‏الفصائل، تحوّلت المقاومة في لبنان وفلسطين بنظر العدو إلى تهديد وجودي حقيقي وليس ‏إلى مُجرّد خيار يصنع توازن ردع أو يحمي لبنان وثرواته ونفطه فقط ".

وأضاف: "لقد طوّق الشهيد سليماني الكيان الصهيوني بفصائل وجيوش مقاومة صلبة ‏وقوية ومُقتدرة لا تُرعب الكيان فقط بل تُهدّد وجوده وبقاءه المؤقت"، معتبراً أن " المقاومة بكل فصائلها هي أمانة الشهداء، وحماية المقاومة ‏وحفظ المقاومة هو من أعظم الوفاء لأمانة الشهداء".

وأكد أننا "في حزب الله مُتمسكون بحقنا في المقاومة لتحرير أرضنا وحماية بلدنا وتحقيق ‏مصالح شعبنا، ولا شيء يُمكن أن يجعلنا نتخلى عن هذا الحقّ، لا الحصار ولا العقوبات ‏ولا الحملات الإعلامية المأجورة ولا الافتراءات والاتهامات الباطلة ولا الـحقاد التي نسمعها ‏من هنا وهناك".

وشدّد على أنّ "الاستهداف المتواصل من الإدارة الأميركية وحلفائها وأدواتها في الداخل ‏لحزب الله لن يُغيّر في قناعات أهلنا ولا في مواقفهم من المقاومة، ولن يزيد المقاومة إلا إصرارًا على المُضيّ في هذا الطريق الذي عبده الشهداء بدمائهم الطاهرة".
رقم : 1033661
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