دعموش: لقد طوّق الشهيد سليماني الكيان الصهيوني بفصائل وجيوش مقاومة

وخلال الحفل التكريمي الذي لأقامته جامعة المصطفى العالمية في بيروت، لفت إلى أنّه "ببركة الدعم الذي قدّمه الشهيد سليماني لفصائل المقاومة والتي لا تزال تُقدّمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيادتها لهذه الفصائل، تحوّلت المقاومة في لبنان وفلسطين بنظر العدو إلى تهديد وجودي حقيقي وليس إلى مُجرّد خيار يصنع توازن ردع أو يحمي لبنان وثرواته ونفطه فقط ".
وأضاف: "لقد طوّق الشهيد سليماني الكيان الصهيوني بفصائل وجيوش مقاومة صلبة وقوية ومُقتدرة لا تُرعب الكيان فقط بل تُهدّد وجوده وبقاءه المؤقت"، معتبراً أن " المقاومة بكل فصائلها هي أمانة الشهداء، وحماية المقاومة وحفظ المقاومة هو من أعظم الوفاء لأمانة الشهداء".
وأكد أننا "في حزب الله مُتمسكون بحقنا في المقاومة لتحرير أرضنا وحماية بلدنا وتحقيق مصالح شعبنا، ولا شيء يُمكن أن يجعلنا نتخلى عن هذا الحقّ، لا الحصار ولا العقوبات ولا الحملات الإعلامية المأجورة ولا الافتراءات والاتهامات الباطلة ولا الـحقاد التي نسمعها من هنا وهناك".
وشدّد على أنّ "الاستهداف المتواصل من الإدارة الأميركية وحلفائها وأدواتها في الداخل لحزب الله لن يُغيّر في قناعات أهلنا ولا في مواقفهم من المقاومة، ولن يزيد المقاومة إلا إصرارًا على المُضيّ في هذا الطريق الذي عبده الشهداء بدمائهم الطاهرة".