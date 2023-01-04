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الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 16:55

هبة ألمانية لمديرية الطيران المدني اللبناني

هبة ألمانية لمديرية الطيران المدني اللبناني
ففي جنين، حسب المركز الفلسطيني للإعلام، أصيب شابان، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي قباطية والزبابدة جنوب المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وحاصرت منزلا، وفي أثناء ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.

وأصيب أحد الشبان بالرصاص في الكتف والقدم، ودعسته دورية عسكرية بعد أن سقط على الأرض، وجرى نقله إلى مستشفى جنين لتلقي العلاج.

ووفق مصادر أمنية نقلت عنها وكالة "وفا" الرسمية فإن قوات الاحتلال اعتقلت من قباطية المواطنين، مروح ياسر خزيمية، محمد محمود لطفي أبو الرب، وعبد الله أبو وعر.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال دعست شابا اثناء اقتحامها بلدة الزبابدة، ما أدى إلى إصابته برضوض.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، مواطنين، بعد اقتحماها عدة أحياء في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزلا في حي رأس العين، وفتشته واعتقلت المواطن يزن الحبش، كما داهمت منزلا في الجبل الشمالي للمدينة واعتقلت الأسير المحرر طارق الكوني.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين الشقيقين قسام ومسعود زهير صمادعة، من مخيم الجلزون شمال المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، المواطن كايد نايفة بعد مداهمة منزله في ضاحية شويكة شمال المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، الأسير المحرر منير نسيم بلو، من بلدة بيت فجار جنوب المدينة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

ونفذت قوات الاحتلال الصهيوني، 7 آلاف حالة اعتقال لفلسطينيين، خلال العام المنصرم 2022، وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية العام 4700 أسير، بينهم 29 امرأة، و150 طفلاً، وقرابة 850 معتقلاً إدارياً، بينهم 7 أطفال، وأسيرتان، و15 صحفياً، وفق إحصائيات صادرة عن مؤسسات حقوقية.
مصدر : وكالات
رقم : 1033668
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