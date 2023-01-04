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الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 17:06

حسيني: السعودية أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات مع ايران

حسيني: السعودية أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات مع ايران
وقال سيد محمد حسيني، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء على هامش اجتماع الحكومة: على هامش حفل تنصيب رئيس البرازيل كان هناك فرصة مناسبة لرؤساء الوفود المشاركة في ذلك الحفل للالتقاء والتحدث مع بعضهم البعض.

واضاف: وعلى هامش هذا الحفل تم التحدث إلى وزير خارجية لسعودية بشكل مفصل، ولم يقتصر اللقاء على القاء التحية بل أنه استمع برحابة الى الكلام وابدى وجهات نظره أيضا.

وقال حسيني: إن القضية الأساسية كانت كيف ستكون نتائج المحادثات بين إيران والسعودية التي انطلقت بوساطة العراق حيث أعلن الاستعداد لاستئناف المفاوضات.
مصدر : وكالات
رقم : 1033669
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