حسيني: السعودية أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات مع ايران

وقال سيد محمد حسيني، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء على هامش اجتماع الحكومة: على هامش حفل تنصيب رئيس البرازيل كان هناك فرصة مناسبة لرؤساء الوفود المشاركة في ذلك الحفل للالتقاء والتحدث مع بعضهم البعض.



واضاف: وعلى هامش هذا الحفل تم التحدث إلى وزير خارجية لسعودية بشكل مفصل، ولم يقتصر اللقاء على القاء التحية بل أنه استمع برحابة الى الكلام وابدى وجهات نظره أيضا.



وقال حسيني: إن القضية الأساسية كانت كيف ستكون نتائج المحادثات بين إيران والسعودية التي انطلقت بوساطة العراق حيث أعلن الاستعداد لاستئناف المفاوضات.