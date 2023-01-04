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الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 18:30

بوتين: منظومة الصواريخ 'تسيركون' قادرة على حماية أمن البلاد بشكل فعّال

بوتين: منظومة الصواريخ
هذا في وقت أعلنت فيه روسيا عن إطلاق صواريخ "تسيركون" خلال مناورات أثناء مهمّة فرقاطتها" الأميرال غورشكوف" في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط.

كلام بوتين جاء خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو في مراسم خروج الفرقاطة الجديدة "الأدميرال غورشكوف" في حملة بحرية نائية في المحيطين الأطلسي والهندي.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنّ الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون"، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف شويغو: "ستركز الجهود الرئيسية خلال الرحلة على مواجهة تهديدات روسيا، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالاشتراك مع الدول الصديقة".

وتابع أنّه "أثناء التدريبات، سيتمّ تدريب الطاقم على استخدام أسلحة تفوق سرعة الصوت وصواريخ كروز بعيدة المدى في مختلف الظروف".

وقبل أيام، وجّه الرئيس الروسي، الحكومة الروسية إلى اعتماد استراتيجيّة تطوير الطائرات المسيّرة حتى عام 2030، وعلى المدى الطويل حتى عام 2035.

وفي وقت سابق، قال بوتين، إنّ "إمكانات بلاده وقدراتها العسكرية تزداد بشكل دائم".
مصدر : وكالات
رقم : 1033675
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