الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 18:34

إيرادات النفط الليبي تقفز إلى 22 مليارا في 2022

إيرادات النفط الليبي تقفز إلى 22 مليارا في 2022
وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022 قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع "الطاقة" المتخصص في أسواق الطاقة.

وأشار إلى أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022 في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.

وليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، من بين الدول الأكثر إنتاجا للنفط، إذ يبلغ إنتاجها الحالي أكثر من مليون 200 ألف برميل يوميا، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
مصدر : وكالات
رقم : 1033677
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
4 كانون الثاني 2023
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
4 كانون الثاني 2023
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
4 كانون الثاني 2023
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد ضدنا في أي مكان كان
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد ضدنا في أي مكان كان
4 كانون الثاني 2023
إنه
إنه 'عِطرُ' سُليماني
3 كانون الثاني 2023
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
3 كانون الثاني 2023
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
3 كانون الثاني 2023
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
3 كانون الثاني 2023
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
3 كانون الثاني 2023
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
3 كانون الثاني 2023
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
3 كانون الثاني 2023
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
3 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
إنه
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد