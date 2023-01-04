تفاصيل جديدة عن تفكيك خلية ارهابية في زاهدان

وقال العميد محمد قنبري، مساء اليوم الأربعاء: إن عناصر هذة الخلية المزعزعة للأمن نفذوا عدة هجمات مسلحة في الأسابيع الأخيرة وبهدف اغتيال منتسبي قوى الامن الداخلي كانوا يهاجمون دوريات الشرطة ويصورون مشاهد الهجوم ليجري نشر الافلام في وسائل الإعلام المناوئة .



وأوضح: أن جميع أعضاء هذه الخلية المكونة من 6 أفراد بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص متعاونين معهم ، تم اعتقالهم الليلة الماضية إثر إجراءات استخباراتية في عملية معقدة، واعترفوا بأعمالهم الشريرة ووفقًا لاعترافاتهم فانهم كانوا يخططون لمواصلة مهاجمة دوريات الشرطة.



وأضاف قائد شرطة سيستان وبلوجستان: انه جرى ضبط اسلحة وذخيرة حية بينها بنادق ومسدسات ورشاشات كلاشينكوف في مخبا هذه الخلية الى جانب 6 مركبات مسروقة.



وتابع: كما تم ضبط وثائق ومقاطع فيديو من هذه المجموعة الإرهابية ، ويجري التحقيق فيها.