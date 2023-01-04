أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي زاروا الإمارات

لكن الوكالة أبرزت في المقابل ضعف إقبال الإماراتيين على زيارة الكيان الاسرائيلي، وهو يعبر بوضوح عن الخلل في علاقات التطبيع والرفض الشعبي الإماراتي لسياسات نظامه الحاكم.



أصر المسؤولون على أن "العلاقات الجديدة للكيان الإسرائيلي مع الإمارات، وبعد فترة وجيزة مع البحرين ، ستتجاوز الحكومات وتصبح معاهدات على مستوى المجتمع، مما يؤجج السياحة الجماعية والتبادلات الودية على خلاف منذ فترة طويلة".



لكن على مدى عامين منذ الاتفاقين، لم يكن التدفق المتوقع للسياح من دول الخليج الفارسي إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي أكثر من القليل. على الرغم من تدفق أكثر من نصف مليون "إسرائيلي" إلى أبو ظبي ودبي، إلا أن 1600 مواطن إماراتي فقط زاروا "إسرائيل".



وبحسب ما تسمى "وزارة السياحة الإسرائيلية" فإنها لا تعرف عدد البحرينيين الذين زاروا "إسرائيل" لأنها قالت إن “الأعداد صغيرة للغاية”.



وقال مرسي حجة، رئيس منتدى المرشدين السياحيين الناطقين بالعربية في فلسطين المحتلة: “لا يزال الوضع غريبًا وحساسًا للغاية”. يشعر الإماراتيون وكأنهم ارتكبوا خطأ ما في المجيء إلى هنا “.



يقول الخبراء إن نقص السائحين الإماراتيين والبحرينيين يعكس مشكلة صورة الكيان الإسرائيلي الطويلة الأمد في العالم العربي ويكشف عن حدود "اتفاقيات إبراهيم".



على الرغم من ارتفاع حجم التجارة الثنائية بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات من 11.2 مليون دولار في عام 2019 إلى 1.2 مليار دولار العام الماضي، فقد تراجعت شعبية الاتفاقيات في الإمارات والبحرين منذ توقيع الصفقات ، وفقًا لمسح أجراه معهد واشنطن.



في الإمارات انخفض الدعم إلى 25٪ من 47٪ في العامين الماضيين. وفي البحرين يؤيد 20٪ فقط من السكان الصفقة ، انخفاضًا من 45٪ في عام 2020.



ويقول مسؤولون صهاينة إن السياحة الخليجية إلى الكيان الإسرائيلي جزء مفقود من شأنه أن يحول الاتفاقات إلى ما هو أبعد من العلاقات الأمنية والدبلوماسية. كما أن الزيارات السياحية من مصر والأردن ، وهما أول دولتين توصلتا إلى تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ، غير موجودة تقريبًا.



قال أمير حايك، سفير الكيان الإسرائيلي لدى الإمارات “نحن بحاجة إلى تشجيع (الإماراتيين) على القدوم لأول مرة والترويج للسياحة حتى يعرف الناس بعضهم البعض ويفهمون بعضهم البعض.”



يقول وكلاء السياحة إن الرهان على القدس المحتلة أدى إلى نتائج عكسية حتى الآن. أدت الاضطرابات في المدينة المتنازع عليها إلى إبعاد الإماراتيين والبحرينيين، الذين واجه بعضهم رد فعل عنيف من الفلسطينيين الذين يرون التطبيع خيانة لقضيتهم.



يحظى النضال الفلسطيني من أجل الاستقلال بدعم واسع في جميع أنحاء العالم العربي.