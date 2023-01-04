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الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 18:57
بشار الجعفري و بوغدانوف يبحثان تطورات الأوضاع في سورية
ووفق بيان للخارجية الروسية اليوم تم خلال اللقاء مناقشة مسهبة لمجمل الأوضاع في سورية ومحيطها، بما يتوافق مع مبادئ وحدة سورية وسلامة أراضيها وسيادتها.
مصدر :
وكالات
رقم :
1033682
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