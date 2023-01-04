بشار الجعفري و بوغدانوف يبحثان تطورات الأوضاع في سورية

ووفق بيان للخارجية الروسية اليوم تم خلال اللقاء مناقشة مسهبة لمجمل الأوضاع في سورية ومحيطها، بما يتوافق مع مبادئ وحدة سورية وسلامة أراضيها وسيادتها.