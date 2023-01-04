الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 4 كانون الثاني 2023 ساعة 19:08

بهادري جهرمي: اعمال الشغب الاخيرة شهدت استخدام النموذج الإعلامي لـ'داعش'

بهادري جهرمي: اعمال الشغب الاخيرة شهدت استخدام النموذج الإعلامي لـ
وحضر علي بهادري جهرمي لقاء مع نخبة من العلماء والأساتذة والنخب والناشطين الإعلاميين من العالم الإسلامي الذين يزورون ايران للمشاركة في الملتقى الدولي لمدرسة الشهيد سليماني ، ورد على أسئلتهم حول قضايا المنطقة وإيران.

ورحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، في هذا اللقاء الحميم بالحضور ، مشيرًا إلى ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني وإقامة مراسم لتخليد ذكراه في جميع أنحاء إيران ودول أخرى وقال : الحضور الملحمي للناس والتعبيرعن الحب في هذه المراسم هو علامة على ذروة المودة وتواصل قلوب الناس مع أبطال الحرية والجهاد ، وهذا الحب يتزايد يوما بعد يوم.

وتابع بهادري جهرمي: الشهيد سليماني لم يكن فقط مركز وحدة وتجمع مفكري وشعوب المنطقة خلال حياته لمقاومة الإرهاب والاحتلال ، بل انه يتبوء اليوم هذا الموقع حتى بعد استشهاده .

وأضاف: هذا مثال من كلام الله الذي يقول إن الشهداء أحياء ونرى أن طريقهم مستمر والدور الذي لعبوه خلال حياتهم المادية لا يزال قائما حتى اليوم ، وذلك بفضل نعمة الإخلاص في سبيل الله.

وبشأن الاضطرابات الأخيرة في البلاد ، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة: إن عداء نظام الاستكبار للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس جديدًا ولم ينته ، والشعب الإيراني معتادة على مواجهة مؤامرات العدو في طريقها للتقدم ، وان الاضطرابات الأخيرة هي امتداد للعداء على مدى 43 عاما والغزو العسكري والثقافي والإعلامي واشد الوان الحظر الاقتصادي .
رقم : 1033684
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
4 كانون الثاني 2023
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
4 كانون الثاني 2023
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
4 كانون الثاني 2023
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد ضدنا في أي مكان كان
الجيش الايراني: مستعدون لمواجهة أي تهديد ضدنا في أي مكان كان
4 كانون الثاني 2023
إنه
إنه 'عِطرُ' سُليماني
3 كانون الثاني 2023
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد
3 كانون الثاني 2023
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
مقتطفات من كلام الإمام الخامنئي حول قادة النصر
3 كانون الثاني 2023
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
قادة النصر ورجاله.. استشهاد وكرامة بانتظار القصاص من الجناة والذين تواطؤا معهم
3 كانون الثاني 2023
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
الشهيد أبو مهدي المهندس... قائد ميداني لا يشقّ له غبار
3 كانون الثاني 2023
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا
3 كانون الثاني 2023
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
بالصور.. أكبر جدارية للشهداء في ساحة انقلاب بالعاصمة طهران
3 كانون الثاني 2023
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
جماهير ايرانية وأجنبية تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر بمرقد الشهيد سليماني
3 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
إنه
ميثاق مدرسة الفريق قاسم سليماني..نص الوصية السياسية للقائد الشهيد