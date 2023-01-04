وحضر علي بهادري جهرمي لقاء مع نخبة من العلماء والأساتذة والنخب والناشطين الإعلاميين من العالم الإسلامي الذين يزورون ايران للمشاركة في الملتقى الدولي لمدرسة الشهيد سليماني ، ورد على أسئلتهم حول قضايا المنطقة وإيران.



ورحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة ، في هذا اللقاء الحميم بالحضور ، مشيرًا إلى ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني وإقامة مراسم لتخليد ذكراه في جميع أنحاء إيران ودول أخرى وقال : الحضور الملحمي للناس والتعبيرعن الحب في هذه المراسم هو علامة على ذروة المودة وتواصل قلوب الناس مع أبطال الحرية والجهاد ، وهذا الحب يتزايد يوما بعد يوم.



وتابع بهادري جهرمي: الشهيد سليماني لم يكن فقط مركز وحدة وتجمع مفكري وشعوب المنطقة خلال حياته لمقاومة الإرهاب والاحتلال ، بل انه يتبوء اليوم هذا الموقع حتى بعد استشهاده .



وأضاف: هذا مثال من كلام الله الذي يقول إن الشهداء أحياء ونرى أن طريقهم مستمر والدور الذي لعبوه خلال حياتهم المادية لا يزال قائما حتى اليوم ، وذلك بفضل نعمة الإخلاص في سبيل الله.



وبشأن الاضطرابات الأخيرة في البلاد ، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة: إن عداء نظام الاستكبار للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس جديدًا ولم ينته ، والشعب الإيراني معتادة على مواجهة مؤامرات العدو في طريقها للتقدم ، وان الاضطرابات الأخيرة هي امتداد للعداء على مدى 43 عاما والغزو العسكري والثقافي والإعلامي واشد الوان الحظر الاقتصادي .