الشيخ عيسى قاسم: الشهيدان سليماني والمهندس آيتان من آيات الإسلام المحمدي

وشدد الشيخ قاسم خلال كلمه له في فعالية عقدتها الجالية البحرينية في بالمناسبة في مدينة قم ان هولاء الشهداء هم صنع الاسلام المحمدي العلوي الصحيح مضيفا انهم شهداء الاسلام وانهم انتاج المدرسة الاسلامية، وقال ان اعمالهم مخلدة في وجود الناس وانهم ضحوا بانفسهم في سبيل الله كونهم بذلوا ارواحهم من اجل الدفاع عن الاسلام والامة وانهم اية من ايات الله سبحانه وتعالى.



وأكد الشيخ عيسى قاسم، أن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عميقان في فهم الاسلام والانسانية.



وقال الشيخ عيسى قاسم، إن الحركة الجهادية الكبيرة تتمثل بالشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تصدت للإستيلاء الأميركي على المنطقة.



وأكد الشيخ عيسى قاسم أن الصرخات الممتدة المنددة بالتطبيع مع كيان الإحتلال الاسرائيلي والوجود الأميركي ستبقى مستمرة.