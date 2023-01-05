استقالة مسؤول في إدارة بايدن وسط تعنت في إحياء الاتفاق النووي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "أزالت حكومة جو بايدن إحياء الاتفاق النووي من أجندة سياستها الخارجية. كانت خطة العمل المشتركة الشاملة خارج جدول الأعمال منذ شهور".



وأضاف "تركز أمريكا الآن على القضايا الداخلية والاضطرابات، فضلاً عن التعامل مع العلاقات الأمنية الآخذة في الاتساع بين إيران وروسيا".



وفي سياق متصل، ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، الأربعاء، أن "جاريت بلانك" نائب الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي سيقدم "استقالته" من منصبه.



وفي العامين الماضيين، كان بلانك أحد كبار المسؤولين في الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة مع طهران بشأن برنامج إيران النووي.



وقالت المصادر الأمريكية للموقع "إن رحيل بلانك من فريق إيران في وزارة الخارجية الأمريكية يظهر أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أنه لا توجد طريقة للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".



وقال مسؤولون أمريكيون بشرط عدم الكشف عن هويتهم "إن بلانك سيعود إلى وزارة الطاقة لمواصلة العمل في الأمور المتعلقة بالسياسة النووية".



وأثناء رئاسة باراك أوباما، كان بلانك نائب منسق شؤون خطة العمل المشتركة الشاملة في وزارة الخارجية الأمريكية.