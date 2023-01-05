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الخميس 5 كانون الثاني 2023 ساعة 08:21

رئيسي: إنجازات الصناعات الفضائية دليل على فشل الحظر وجهود عزل إيران

رئيسي: إنجازات الصناعات الفضائية دليل على فشل الحظر وجهود عزل إيران
وأعرب الرئيس السيد إبراهيم رئيسي مساء الاربعاء خلال الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للفضاء في الحكومة الحالية عن ارتياحه للتقدم المحرز في صناعة الفضاء ، قائلا إن الإنجازات في هذا المجال دليل على فشل الحظر ومحاولات عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتاخير البلاد عن الصناعات المتقدمة في العالم.

وأعرب الرئيس الايراني في هذا الاجتماع ، عن تقديره للجهود المبذولة لصياغة افاق صناعة الفضاء في البلاد على مدى 10 سنوات، وشدد على تآزر قدرات البلاد في مجال الفضاء وكذلك استخدام جميع الظروف المواتية التي تم إنشاؤها للنهوض بصناعة الفضاء في البلاد.

وفي إشارة إلى مغالطة وضجيج العدو للتركيز على ان إنجازات صناعة الفضاء في البلاد مكرسة للاغراض العسكرية ، واعتبر رئيسي أن صناعة الفضاء واحدة من الصناعات الدافعة ، والتي ستزيد من قوة البلاد من خلال تعزيز الصناعات والعلوم والتقنيات الأخرى.

ولفت رئيسي إلى أن إيران من الدول القليلة التي حققت تكنولوجيا إطلاق مركبة فضائية ، أضاف رئيس الجمهورية: مع استمرار الجهود وتحقيق القدرة العلمية لوضع قمر صناعي محلي في المدار الجغرافي ، فإن تهديدات واجراءات الحظر للاعداء في مجال البث التلفزيوني والفضائي ضد بلدنا ستكون غير فعالة.

وفي جانب آخر من كلمته ، اعتبر رئيسي أن علماء هذه الصناعة ثروة كبيرة للبلاد ، وأكد على ضرورة تلبية الاحتياجات العلمية والبحثية للعناصر الفاعلة في هذه الصناعة ، واعتبر الإنفاق في مجال العلوم وصناعات الفضاء بأنه نوعا من الاستثمار وله عائدات مربحة للبلاد.

وقال: علوم الفضاء والصناعة اليوم ، هي من أكثر المجالات الاقتصادية والتجارية ازدهارًا في العالم ، ويجب أن تهدف أنشطتنا في هذا المجال أيضًا إلى تسويق هذا العلم والصناعة.
رقم : 1033770
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