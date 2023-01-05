حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد القططي ،إن الاحتلال أراد تغييب نهج قاسم سليماني في فلسطين، لكن خاب، مؤكدًا أن حضور فلسطين في قلب إيران هو سبب حقيقي لاغتيال الشهيد سليماني، وذلك بسبب مكانته في فلسطين، ودعم المقاومة بالمال والسلاح والخبرات، موضحًا أن ذلك جاء في رسائله للمقاومة الفلسطينية حين قال «طمئنوا الجميع أن إيران لن تترك فلسطين وحدها، مهما استحكمت عليها الظروف والحصار، مشيرا إلى أن سليماني نادى بإزالة»إسرائيل«كواجب شرعي على كل الأمة الإسلامية، مؤكدًا أنه بسبب هذا الهدف فإن»إسرائيل«وأمريكا سفكت دمه.



من جانبه أكد القيادي بلجان المقاومة الشعبية محمد البريم، في كلمة ممثلة عن اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي، أن القيادات الفلسطينية التي التقت وتعاملت مع سليماني لم ترى به إلّا شخصية قوية ومتفانية في حب فلسطين كما أجمعت عليه.



ويوافق يناير الحالي، الذكرى الثالثة لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بقصف صاروخي أمريكي استهدف موكبه في ساعة مبكرة من خلال ضربة عسكرية أمر بها الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، وفي وقتها التزمت فيه الحكومة الإسرائيلية الصمت حيال اغتيال أمريكا سليماني، أعلنت الأجهزة الأمنية في تل أبيب حالة الطوارئ على الحدود مع لبنان والجولان السوري المحتل، والاستنفار في السفارات والقنصليات الإسرائيلية حول العالم.



ونعت الفصائل الفلسطينية والأذرع العسكرية وفي مقدمتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة «حماس» قاسم سليماني، وأشادت بدوره الكبير والواسع نحو قضية فلسطين ودعم المقاومة، ونقلت وكالة «صفا» الفلسطينية، عن حركة «حماس» وعلى لسان القيادي أسامة حمدان، أنها أشادت بجهود الشهيد قاسم سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية خاصة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008.



ولفت حمدان إلى أن العلاقة بين سليماني وقيادات المقاومة ولا سيما قيادات حركة «حماس» العسكرية والسياسية كانت عميقة، «وأن ما كُشِف عن دور سليماني في دعم المقاومة الفلسطينية هو جزء يسير حتى الآن»، مؤكدا أنه من أرسل صواريخ «كورنيت» المضادة للدروع إلى غزة.



وتولى سليماني بأمر من المرشد الإيراني على خامنئي مسؤولية السياسة الخارجية الإيرانية في عدة دول، منها لبنان والعراق وأفغانستان التي يجري اختيار الكثير من كوادر سفارات إيران فيها من بين ضباط الحرس الثوري الإيراني، ويعتبره البعض القائد الفعلي للجناح العسكري لحزب الله اللبناني.



وقال القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان، إن قاسم يُفتقد في هذه المواقف التي تهدد فيها إسرائيل وبن غفير المجرم باقتحام الأقصى أو تغيير الواقع أو تعديله.