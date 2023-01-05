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الخميس 5 كانون الثاني 2023 ساعة 10:53

الجهاد الإسلامي: الفريق سليماني كان رأس حربة في مواجهة العدو الصهيوني

الجهاد الإسلامي: الفريق سليماني كان رأس حربة في مواجهة العدو الصهيوني
وقال القططي في مستهل الكلمة التي ألقاها خلال حفل تأبين الشهيد سليماني: "نلتقي اليوم في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية في إيران وشهيد القدس القائد الراحل قاسم سليماني وإخوانه المجاهدين الإيرانيين والعراقيين في محور المقاومة"، مبيناً أن الشهيد سليماني هو من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 

وأوضح القططي أن الشهيد سليماني ارتقى في معركة ممتدة وصراع طويل بين حق الأمة في الاستقلال والوحدة والتنمية والحرية والكرامة، وباطل المشروع الاستعماري الغربي الذي يريد للأمة التبعية والتجزئة والتخلف والعبودية والمهانة. 

وأشار إلى أن الباطل الصهيو-أمريكي أراد أن يغيب سليماني عن دوره في فلسطين، مؤكداً أن الصهاينة والامريكان خابوا وخسروا في حساباتهم وأوهامهم، لأن سليماني نهج حاضر في فلسطين وفي كل مكان تحدث فيه مواجهه بين الثوار وفي كل زمان يحدث فيه صراع بين الحق والباطل. 

 وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي أن حضور فلسطين في قلب إيران الثورة والجمهورية هو السبب الحقيقي لاغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس المكلف بمقاومة الكيان الصهيوني والاستعمار الأمريكي، وبدعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح والخبرات. 

وتابع بالقول: إن الشهيد قاسم سليماني كان رمزاً لحضور فلسطين في قلب إيران ورأس حربه في صدر الكيان الصهيوني والاستعمار الأمريكي.

وبين القططي أن قاسم سليماني أكد على ذلك في إحدى رسائله لقادة المقاومة الفلسطينية.  

وكشف القططي أنه التقى بالقائد سليماني برفقة عدد من المجاهدين، ومن أكثر العبارات التي رددها سليماني في هذا اللقاء: "نحن في خدمتكم، وكل مقدراتنا وامكانياتنا تحت تصرفكم، ونحن جنود في معركة التحرير القدس وفلسطين ونحن مع فلسطين وقضيتها وشعبها ومقاوميها". 

وأضح القططي أن موقف سليماني ليس غريباً على رجل نشأ في رحاب ثورة وجمهورية قائدها ومرشدها الأول الإمام الثائر آية الله الخميني- رحمه الله.
رقم : 1033795
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