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الخميس 5 كانون الثاني 2023 ساعة 10:59

الإطار التنسيقي يطالب الرئيس العراقي بالمصادقة على أحكام الإعدام

الإطار التنسيقي يطالب الرئيس العراقي بالمصادقة على أحكام الإعدام
جاء ذلك في اجتماعه رقم 137 الذي عقده يوم الأربعاء (4 كانون الثاني 2023)، لبحث آخر مستجدات الشأن العراقي والدولي.

بيان عن الإطار التنسيقي أشار إلى أنه ناقش "الوضع الامني وسبل تعزيز الاستقرار، ومنع أي اعتداءات إرهابية"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء قدم "عرضاً شاملًا للاجراءات التي تقوم بها القوى والمؤسسات الامنية الحكومية بهذا الخصوص" .

وطالب الاطار التنسيقي رئيس الجمهورية بـ "المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المجرمين الذين استباحوا الدم العراقي"، وفق البيان.

بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى في نيسان 2022، أصدرت محكمة جنايات الأنبار، "أحكاماً بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 4 إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي"، كما أصدرت "حكمة جنايات النجف في جنوب بغداد أحكاما بحق 4 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار".

في جانب آخر من اجتماعه، أعرب الإطار التنسيقي عن دعمه للاجراءات التي تقوم بها الحكومة في سبيل النهوض بالواقع الخدمي والتنموي في البلاد، "خصوصا ما يتعلق بالطبقات الأكثر فقراً والمناطق المحرومة".

كما ناقش أولويات الفصل التشريعي الجديد، وخصوصا "قوانين الانتخابات والمفوضية والنفط والغاز والموازنة الاتحادية"، مشدداً على "أهمية حسم اللجان النيابية باسرع وقت، لتمارس دورها الرقابي والتشريعي بشكل كامل".
مصدر : وكالات
رقم : 1033796
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