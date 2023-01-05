رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض

وأوضح فائق زيدان في كلمة له خلال حفل تأبين بالمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد القائد أبو مهدي المهندس "فتوى المرجعية الرشيدة أفشلت مخطط داعش الإجرامي"، مضيفاً "الشهيد أبو مهدي المهندس له دور كبير في حماية مؤسسة القضاء من الاجتهادات الخاطئة".



وبين زيدان "القضاء لن يتردد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت عليه دليل اشتراكه في جريمة اغتيال قادة النصر ولن نتردد في محاسبة مرتكبي هذه الجريمة"، لافتاً إلى أن "القضاء يعمل مع أي جريمة تعرض عليه وفق الأدلة التي تقدم من الجهات الأمنية، وندعو القائمين بالتحقيق بشأن جريمة اغتيال قادة النصر الى تقديم الأدلة لاتخاذ ما يلزم ".