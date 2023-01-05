السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق

وقال السوداني في كلمة له تابعها مراسل موقع "إسلام تايمز
"، إن "قيام الإدارة الأمريكية السابقة باستهداف قادة النصر يعد اعتداءً صارخاً على الأرض والسيادة العراقية"، مبيناً إن "استهداف قيادة كان لها الدور البارز بدفع الهجمة الإرهابية على العراق والمنطقة لا يعبر عن احترام للاتفاقيات الثنائية بين الدولتين".
وشدد السوداني: دماء الشهداء الزكية يجب أن لا تذهب سُدى، مضيفاً "الغاية التي ناضل وجاهد من أجلِها الشهداء أنْ ينعم العراق بالاستقرار".
وتابع السوداني: النصر تحقق من خلال الروح الوطنية الأبية للعراقيين ومن فتوى الدفاع الكفائي للمرجع الأعلى السيد السيستاني، منوهاً إن "حكومتنا تعمل على بناء الأساس المتين للسيادةِ العراقية ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، والعراق يلعب دورا فعالا لتقريبِ وجهاتِ النظرِ بين الفرقاء".