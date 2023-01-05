السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق

العراق (إسلام تايمز) - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إن قيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق الإرهابي دونالد ترامب باغتيال القائدين المجاهدين الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ه اعتداء صارخ على الأرض والسيادة العراقية.