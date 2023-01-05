رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع

وقال الفياض في كلمة له خلال الذكرى احتفال بالذكرى السنوية الثالثة لاغتيال قادة النصر من قبل أمريكا "الحشد الشعبي والقوات الأمنية رسما طريق الانتصار، والشهيد أبو مهدي المهندس نذر حياته دفاعا عن هذا البلد وشارك في رسم فرحة الانتصار العراقي".



وأضاف الفياض: الشهيد سليماني قاتل معنا في كل البقاع وخطط ودعم واسند واختلطت دماؤه مع دمائنا، وقادة النصر وقفوا للعراق في اصعب ظرف مر به ".



وتابع الفياض: الشهيد المهندس ابن العراق الباسل الذي نذر حياته للدفاع عن البلد"، متسائلاً "كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع، والشهيدان المهندس وسليماني قدوة لشبابنا وجيلنا الصاعد، والعراق يحمى برجال أمثال الشهيد المهندس ورفاقه".