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الخميس 5 كانون الثاني 2023 ساعة 12:54

عدة صواريخ تستهدف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي السوري

عدة صواريخ تستهدف القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي السوري
وأشارت مصادر محلية إلى تصاعد أعمدة الدخان منها، إضافةً إلى تحليق الطيران الأميركي المروحي في سماء المنطقة.

وأوضحت المصادر أن الاستهداف انطلق من مناطق في الجزيرة في الريف الشرقي لدير الزور، والواقعة تحت سيطرة قسد والقوات الاميركية.

هذا الاستهداف هو الأول للقاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي في العام الجديد، وذلك بعد وقت قصير من استهداف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو في ريف دير الزور.

وربط المراقبون في دمشق بين الاعتداء الإسرائيلي الأخير على مطار دمشق الدولي، والذي أدّى إلى إخراجه عن الخدمة لعدّة ساعات، وبين استهداف القواعد الاميركية في ريف دير الزور، مؤكدين أن "المقاومة الشعبية" تسعى للحفاظ على قواعد اشتباك مع الأميركي، وأن كل قصف من الكيان الإسرائيلي على مواقع حيوية للدولة السورية، سيواجه بقصف للقواعد الاميركية، باعتبارهم قوّة احتلال، وداعم استخباري رئيس للكيان الإسرائيلي في سوريا.
رقم : 1033814
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