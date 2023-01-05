الصفحة الرئيسية
0
الخميس 5 كانون الثاني 2023 ساعة 12:56

القوات الأميركية تجهز لقاعدة عسكرية جديدة في الرقة

القوات الأميركية تجهز لقاعدة عسكرية جديدة في الرقة
وتقع القاعدة الجديدة حسب المصادر، بين الجسرين القديم والجديد (الرشيد) في مدخل المدينة الجنوبي، وأن القوات الأميركية استقدمت مواد لوجستية وكتلاً إسمنتية، لتعزيز حمايتها.
وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال تعمل بسرية تامة، حيث أزالت علم الولايات المتحدة الأميركية بعد أن رفعته داخل الثكنة العسكرية، لأسباب مجهولة.

وتُظهر أنشطة الأميركيين عزمهم على العودة إلى قاعدة سابقة في الفرقة 17 في الرقة، بعد رصد آليات هندسية تعمل ضمنها تمهيداً لاعتمادها ربّما كمهبط للمروحيات الداعمة لعمليات قسد في مدينة الرقة وأريافها.

وتنتشر القوات الأميركية الداعمة في 28 موقعاً وقاعدة شرق سوريا ضمن محافظتي الحسكة ودير الزور في مناطق سيطرة قسد وتتموضع في محيط وداخل وبالقرب من آبار النفط والغاز حصراً، وتضم هذه القواعد أكثر من ألفي جندي أميركي
مصدر : وكالات
رقم : 1033815
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
5 كانون الثاني 2023
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
5 كانون الثاني 2023
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
5 كانون الثاني 2023
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
5 كانون الثاني 2023
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
5 كانون الثاني 2023
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
5 كانون الثاني 2023
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
5 كانون الثاني 2023
استقالة مسؤول في إدارة بايدن وسط تعنت في إحياء الاتفاق النووي
استقالة مسؤول في إدارة بايدن وسط تعنت في إحياء الاتفاق النووي
5 كانون الثاني 2023
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
4 كانون الثاني 2023
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
4 كانون الثاني 2023
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
4 كانون الثاني 2023
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
قاليباف: الشهيد سليماني كان حاضرا بقوة لضمان الأمن في اي مكان
4 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة