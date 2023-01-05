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الخميس 5 كانون الثاني 2023 ساعة 12:57

ولايتي : على الدول المستقلة مراقبة تغلغل الناتو وأميركا بالمنطقة

ولايتي : على الدول المستقلة مراقبة تغلغل الناتو وأميركا بالمنطقة
وأعتبر ولايتي في اجتماع مع السياسي الروسي المعروف والمساعد الاسبق لرئيس الدوما الروسي " سيرغي بابورين" اليوم الخميس، أن العلاقات الروسية الايرانية في افضل مستوياتها بالوقت الراهن وفي طور التنامي.

ولايتي أشار الى الحرب الروسية الاوكرانية، محملا اميركا وحلف الشمال الاطلسي الناتو مسؤولية الاشتباكات، مؤكدا بالوقت ذاته أن عالم اليوم لم يعد أحاديا وأن الدول المستقلة ترى من الاهمية مراقبة تغلغل الناتو واميركا في المنطقة.

وحول اوضاع منطقة القوقاز قال ولايتي" كما أكد قائد الثورة الاسلامية فان ايران لاتقبل تغيير الحدود القائمة وبلاشك يجب صيانة أمن المنطقة".

من جهته أكد السياسي الروسي سيرغي بابورين، أن زيارته لطهران تأتي للمشاركة في المنتدي الدولي لاحياء ذكرى استشهاد الفريق سليماني الذي اعتبره شخصية هامة ومؤثرة.

واكد بابورين على تواصل وتيرة احباط مفعول الحظر الظالم الاميركي وأن العلاقات الروسية الايرانية متنامية وراسخة واستراتيجية.
مصدر : وكالات
رقم : 1033816
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