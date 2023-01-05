الاحتلال يفرض قيوداً على احتفال تحرير كريم يونس

ومنعت شرطة الاحتلال عائلة الأسير المحرر كريم يونس من تنظيم مسيرة كان مقررا أن تجوب شوارع قرية عارة.



وطالبت شرطة الاحتلال بإنزال علم فلسطين في خيمة استقبال الأسير كريم يونس في قرية عارة بالداخل المحتل