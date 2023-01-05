بوتين يوعز بوقف إطلاق النار على خط الجبهة الكامل في أوكرانيا

ووفقا لبيان الكرملين: " آخذا في الاعتبار نداء قداسة البطريرك كيريل، أوعز الرئيس فلاديمير بوتين إلى وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير 2023، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير 2023".



وأضاف البيان: "انطلاقا من حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق العمليات العسكرية، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم فرصة حضور القداس عشية عيد الميلاد، وكذلك في يوم الميلاد المسيح".



وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعا بطريرك موسكو كيريل، إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح(ع).