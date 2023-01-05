قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه

وقال العمید قاآني اليوم الخميس، في مراسم إحياء ذكرى الشهيد حسين بورجعفري في كرمان والذي كان احد المرافقين الذين استشهدوا مع القائد الشهيد قاسم سليماني في محافظة كرمان جنوب شرق البلاد، إن الكيان الصهيوني لم يتمكن من تشكيل حكومة تستمر أكثر من عام واحد خلال إجراء خمسة انتخابات.



وأضاف: الرسالة الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني التي تعرف برسالة إلى أهل الكيان الصامت، تصف معاناة الصهاينة في الاقتصاد والجيش والأسرة، وتدل على الوضع الداخلي للاحتلال.



وقال العميد قاآني إن الخلافات داخل الاحتلال لم تكن بهذه الضخامة من قبل، لافتا إلى هذا ما تتحدث في مراكز دراسة الكيان الصهيوني هذه الأيام هي توقيت تدمير هذا الكيان.



وأضاف: يقال في مراكز الأبحاث الأمريكية إنهم أنفقوا سبعة آلاف مليار دولار في المنطقة المحيطة بإيران في العشرين سنة الماضية، ولم يكتفوا فقط بل خسروا الكثير من المجالات.



وأوضح موقف جبهة المقاومة ضد الكيان الصهيوني قائلا: في إحدى الحالات رأى الجميع أن جبهة المقاومة في لبنان أخذت حقها فيما يتعلق بالحدود البحرية بالتحدث في اجتماع ودون إطلاق صواريخ أو إطلاق نار.



وتابع: اليوم يقف نظام الجمهورية الإسلامية شامخا ويحول التهديدات إلى فرص، مؤكدا على وجوب أن نقف بحزم في المعركة مع الأعداء.