الصفحة الرئيسية
0
الخميس 5 كانون الثاني 2023 ساعة 20:12

لبنان تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

لبنان تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر
واكد الحاضرون على مكانة الشهداء وماقدموه للامة العربية والاسلامية من تضحية وفداء ودعم لمحور المقاومة مشددين على يقين الشهيد قاسم سليماني بحتمية الانتصار على قوى الشر وايمانه العميق.

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في كلمة له في اللقاء إن القائد الشهيد سليماني رجل ليس ككل الرجال فهو نعمة انعم الله بها على المجاهدين.

وأضاف، أن القائد الشهيد سليماني كان يمتلك يقينا بحتمية الانتصار لا يزعزعه ولا يزلزله شك.

وأكد رعد، أن القائد سليماني كان يملك يقينا لايزعزعه ولايزلزله شك يقينا باحقية قضيته وانتمائه وولائه وحتمية الانتصار اذا ما ادى واجبه، مشددا على أن المشروع الاميركي هو اسوا وابشع مشروع تواجهه البشرية على الاطلاق.

وقال السفير الايراني لدى لبنان مجتبى اماني، إن مناسبة استشهاد القائد سليماني والمهندس ورفاقهما مناسبة كبيرة نعلن فيها عن مواصلة نهج هؤلاء الشهداء.

وحول المباحثات الغاء الحظر قال أماني، أن هناك مفاوضات نووية ترتبط بموضوعات ليست نووية.

وأضاف، أن الغرب في المفاوضات النووية كانوا يطرحون دائما موضوع دعم المقاومة وكذلك الصواريخ الايرانية منذ عهد الرئيس خاتمي، مشيرا الى أن الغرب حتى الان لم يتخل عن اصراره بشان القضايا غير النووية.

وأوضح أماني أن الغرب لو كان ينشد فعلا عدم التوصل للسلاح النووي لقدمنا لهم اكثر من ذلك.

وأكد السفير الايراني لدى لبنان أن القدس كرامتنا وعلى الغرب ان لايفكر اننا سنتخلى عن كرامتنا ومقدساتنا.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة إن الشهيد القائد سليماني آمن بوحدة الامة الاسلامية وان فلسطين والقدس عنوانها.

أضاف، أن الشهيد سليماني كان حضوره كبيرا في كل المنطقة وكان بيننا انموذجا وقائدا.

وأكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، أن الشهيد سليماني دعم المقاومة الفلسطينية حتى وصلت الى ماهي الان عليه الان من تجل لقدراتها.

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة إن الشهيد قاسم سليماني مقاتل صلب وصاحب ميدان على كل جبهات المقاوم وساحاتها.

ووصف القائد النخالة مشاعر تأبين الشهيد سليماني بأنها مشاعر مختلطة بين الفخر والاعتزاز، ومشاعر الفقد على غياب ورحيل أخ عزيز وقائد كبير.

وأوضح النخالة أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كانت تربطه علاقات واسعة بكل قوى المقاومة في فلسطين وخارجها، مشدداً على أن الشهيد سليماني تحول من الرمزية الوطنية إلى الرمزية الأممية، وجعل المستحيل ممكناً.

وقال الأمين العالم للجبهة الشعبية – القيادة العامة طلال ناجي، إن القائد الكبير قاسم سليماني له فضل على كل المقاومين والمجاهدين مضيفا أن الشهيد قاسم سليماني نجح في دحر "داعش" وتحرير العراق.

وأكد طلال ناجي أن للشهيد سليماني الفضل في تعزيز القدرات الصاروخية للمقاومة وكان يؤكد على ضرورة انتفاض الضفة الغربية.

وبين ناجي أن الشهيد سليماني كان دائما مشغول بطرد الاستكبار العالمي من المنطقة وهو الذي اشرف على دحر قوى المقاومة، مؤكدا أن الشهيد سلماني شكل الخطر الكبيرعلى مخططات اميركا، وبأن الشهيد سليماني كان مؤمنا بالتصدي للغزو الصهيوني.

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: نحن امة واحدة وفي مواجهة مؤامرة الاستكبار العالمي التي تتغير اسمائها ولكن فحواها واحد.
رقم : 1033907
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
5 كانون الثاني 2023
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
5 كانون الثاني 2023
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
5 كانون الثاني 2023
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
5 كانون الثاني 2023
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
5 كانون الثاني 2023
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
5 كانون الثاني 2023
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
5 كانون الثاني 2023
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
5 كانون الثاني 2023
استقالة مسؤول في إدارة بايدن وسط تعنت في إحياء الاتفاق النووي
استقالة مسؤول في إدارة بايدن وسط تعنت في إحياء الاتفاق النووي
5 كانون الثاني 2023
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة
4 كانون الثاني 2023
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
منظمة الفضاء الإيرانية تكشف عن تفاصيل مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية
4 كانون الثاني 2023
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
السيد نصرالله: نتنياهو لا يخيفنا.. وحماقة بن غفير قد تشعل حربًا
4 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة