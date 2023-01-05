لبنان تحيي ذكرى استشهاد قادة النصر

واكد الحاضرون على مكانة الشهداء وماقدموه للامة العربية والاسلامية من تضحية وفداء ودعم لمحور المقاومة مشددين على يقين الشهيد قاسم سليماني بحتمية الانتصار على قوى الشر وايمانه العميق.



قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في كلمة له في اللقاء إن القائد الشهيد سليماني رجل ليس ككل الرجال فهو نعمة انعم الله بها على المجاهدين.



وأضاف، أن القائد الشهيد سليماني كان يمتلك يقينا بحتمية الانتصار لا يزعزعه ولا يزلزله شك.



وأكد رعد، أن القائد سليماني كان يملك يقينا لايزعزعه ولايزلزله شك يقينا باحقية قضيته وانتمائه وولائه وحتمية الانتصار اذا ما ادى واجبه، مشددا على أن المشروع الاميركي هو اسوا وابشع مشروع تواجهه البشرية على الاطلاق.



وقال السفير الايراني لدى لبنان مجتبى اماني، إن مناسبة استشهاد القائد سليماني والمهندس ورفاقهما مناسبة كبيرة نعلن فيها عن مواصلة نهج هؤلاء الشهداء.



وحول المباحثات الغاء الحظر قال أماني، أن هناك مفاوضات نووية ترتبط بموضوعات ليست نووية.



وأضاف، أن الغرب في المفاوضات النووية كانوا يطرحون دائما موضوع دعم المقاومة وكذلك الصواريخ الايرانية منذ عهد الرئيس خاتمي، مشيرا الى أن الغرب حتى الان لم يتخل عن اصراره بشان القضايا غير النووية.



وأوضح أماني أن الغرب لو كان ينشد فعلا عدم التوصل للسلاح النووي لقدمنا لهم اكثر من ذلك.



وأكد السفير الايراني لدى لبنان أن القدس كرامتنا وعلى الغرب ان لايفكر اننا سنتخلى عن كرامتنا ومقدساتنا.



وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة إن الشهيد القائد سليماني آمن بوحدة الامة الاسلامية وان فلسطين والقدس عنوانها.



أضاف، أن الشهيد سليماني كان حضوره كبيرا في كل المنطقة وكان بيننا انموذجا وقائدا.



وأكد الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، أن الشهيد سليماني دعم المقاومة الفلسطينية حتى وصلت الى ماهي الان عليه الان من تجل لقدراتها.



قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة إن الشهيد قاسم سليماني مقاتل صلب وصاحب ميدان على كل جبهات المقاوم وساحاتها.



ووصف القائد النخالة مشاعر تأبين الشهيد سليماني بأنها مشاعر مختلطة بين الفخر والاعتزاز، ومشاعر الفقد على غياب ورحيل أخ عزيز وقائد كبير.



وأوضح النخالة أن الشهيد الحاج قاسم سليماني كانت تربطه علاقات واسعة بكل قوى المقاومة في فلسطين وخارجها، مشدداً على أن الشهيد سليماني تحول من الرمزية الوطنية إلى الرمزية الأممية، وجعل المستحيل ممكناً.



وقال الأمين العالم للجبهة الشعبية – القيادة العامة طلال ناجي، إن القائد الكبير قاسم سليماني له فضل على كل المقاومين والمجاهدين مضيفا أن الشهيد قاسم سليماني نجح في دحر "داعش" وتحرير العراق.



وأكد طلال ناجي أن للشهيد سليماني الفضل في تعزيز القدرات الصاروخية للمقاومة وكان يؤكد على ضرورة انتفاض الضفة الغربية.



وبين ناجي أن الشهيد سليماني كان دائما مشغول بطرد الاستكبار العالمي من المنطقة وهو الذي اشرف على دحر قوى المقاومة، مؤكدا أن الشهيد سلماني شكل الخطر الكبيرعلى مخططات اميركا، وبأن الشهيد سليماني كان مؤمنا بالتصدي للغزو الصهيوني.



وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود: نحن امة واحدة وفي مواجهة مؤامرة الاستكبار العالمي التي تتغير اسمائها ولكن فحواها واحد.