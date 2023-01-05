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الخميس 5 كانون الثاني 2023 ساعة 20:22
البحرين:

وفد من ائتلاف 14فبراير يشارك باحتفال تأبينيّ لقادة النصر في بيروت

وفد من ائتلاف 14فبراير يشارك باحتفال تأبينيّ لقادة النصر في بيروت
وقد افتتح الحفل الذي حضره ممثلون عن السفارة الإيرانية وحزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان وعدد من آباء شهداء المقاومة بالنشيد الوطني، تلته كلمة بلدية الغبيري التي ألقاها رئيس البلدية "معن خليل"، ثم كلمة السفارة الإيرانية في لبنان ألقاها القائم بالأعمال "السيد حسن خليلي"، وأخيرًا كلمة حزب الله ألقاها النائب الدكتور "السيد إبراهيم الموسوي".

وختم الاحتفال بأداء القسم ووضع أكاليل من الورد على مجسم الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي يتوسط الجادة، ووضع ائتلاف 14 فبراير إكليلًا خاصًا حوى صورة الشهيد سليماني والشهيد المهندس.

إلى هذا وجه الحاج معن خليل التحية لشعب البحرين، كما حيا والد شهيد المقاومة "وسام حاطوم" البحرانيين على صمودهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1033909
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