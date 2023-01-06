اول رد فعل من بايدن على قرار بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وقال بايدن: "أنا متردد بشأن الرد على أي شيء يقوله بوتين. أعتقد أنه يحاول التقاط الأنفاس".



وفي وقت سابق يوم الخميس، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير، استجابة لطلب بطريرك موسكو كيريل، الذي دعا إلى هدنة عيد الميلاد حتى يتمكن الأرثوذكس من حضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أصدر التعليمات بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا لمدة 36 ساعة اعتبارا من ظهر يوم الجمعة.