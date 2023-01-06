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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 07:22

الاحتلال يطلب مساعدة الامارات بهذا الشأن..

الاحتلال يطلب مساعدة الامارات بهذا الشأن..
وأكد حايك في المحادثة أن "إسرائيل تتوقع من دولة صديقة مثل الإمارات تهدئة الأجواء، بدلا من تضخيم الأمر"، وفقا لقناة "i24 News" العبرية.

من ناحيتها، أبدت وزيرة الدولة الإماراتية، ريم الهاشمي، في المحادثة الهاتفية مع السفير الإسرائيلي في أبوظبي "استعدادها لتهدئة الوضع، ولكنها أوضحت كذلك موقف أبوظبي الحساس كممثل لجامعة الدول العربية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي يرغب في الحفاظ على المصداقية كقوة توازن في المنطقة".

وتعقد جلسة مجلس الأمن لمناقشة "انتهاك" "إسرائيل" للوضع الراهن في القدس، وذلك بناء على طلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من دولة الإمارات المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، وفق ما صرح به أمس الأربعاء، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.

واقتحم وزير احتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى في القدس الثلاثاء، مما أثار غضب الفلسطينيين، وخلف إدانات عربية ودولية واسعة، وحذرت الولايات المتحدة من خطوات قد تضر بالوضع الراهن.

وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى منذ توليه مهام منصبه وزيرا لما يسمى وزير للأمن القومي يوم الخميس الماضي، ضمن حكومة شكلها نتنياهو من أحزاب أقصى اليمين الديني والقومي.

إلا أن الوزير المتشدد لطالما أشعل توترات جارفة في المدينة المقدسة بعد اقتحامات سابقة للمسجد قاد خلالها عشرات المستوطنين، كما تسبب اقتحامه لحي الشيخ جراح في المدينة في مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة وسكان الحي الفلسطينيين.
مصدر : وكالات
رقم : 1033983
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