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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 07:25

العميد نقدي: الجمهورية الإسلامية الايرانية معتمدة على الشعب

العميد نقدي: الجمهورية الإسلامية الايرانية معتمدة على الشعب
وقال العميد نقدي في اجتماع مع المنظمات الطلابية بجامعة "الشهيد جمران" في أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران: لدينا هدف مشترك ونريد تحقيق العدالة وان نكون مرفوعي الراس امام أعدائنا ، لذلك يجب أن يكون سلوكنا وحركتنا بعيداً عن أي صراع وتوتر.

وأضاف: هل يمكن أن تنسب اشتباكات الشوارع وكسر إشارات المرور وإتلاف الممتلكات العامة إلى الشعب؟ إذا أردنا أن نحكم بهذه الطريقة ، فانه ينبغي ايضا عدم التصدي للصوص والقتلة ومهربي المخدرات.

وفي إشارة إلى تأثير الفضاء السيبراني بين جيل الشباب ، قال العميد نقدي: في الفضاء السيبراني يتم نعت الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني بانه "إرهابي" ، في حين انه قائد وبطل  الكفاح ضد الارهاب واقتلاع جذوره ، لذلك لا ينبغي العيش والتقدم الى الامام على اساس الفضاء السيبراني.

وأضاف: "إذا أردنا إصدار حكم فعلينا أن نتحدث بالأدلة. فالثورة الإسلامية لا تشجع أحداً على إضرام النار في الممتلكات العامة. بعض القنوات الأجنبية تقول احرقوا القرآن والمساجد ، هل هؤلاء هم الشعب؟.

وقال نائب الشؤون التنسيقية للقاءد العام للحرس الثوري الإسلامي: "في النظام الديمقراطي للجمهورية الإسلامية ، لم يتم تأجيل الانتخابات ليوم واحد ، بينما تلغي دول أخرى انتخاباتها أو تؤجلها أحيانًا".
رقم : 1033985
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