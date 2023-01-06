قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة

وقال العميد سعيد شعبانيان في كلمة له مساء الخميس ، خلال مراسم احياء ذكرى 112 شهيدا من مدينة جهارباغ بمحافظة البرز غرب العاصمة طهران، والذي أقيم بالتزامن مع ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني : يتم حاليا إنتاج 95 بالمائة من احتياجات القوات المسلحة في البلاد محليا، والخمسة في المائة المتبقية لا يتم إنتاجها محليًا بسبب عدم الجدوى الاقتصادية.



واضاف: يقوم العلماء والشباب الإيرانيون حاليًا بإنتاج جميع أنواع القطع البحرية السطحية وتحت السطحية والطائرات الحربية "كوثر" و"ياسين" و"صاعقة" و"آذرخش" ودبابات "كرار" والمدفعية بمختلف أنواعها.



وفي جانب آخر من كلمته قال العميد شعبانيان حول القائد الشهيد قاسم سليماني: "كان قائدا مجاهدا شجاعا لم يخلع زيه العسكري منذ اليوم الأول لوجوده في القوات المسلحة حتى لحظة الاستشهاد ، وكان رأس الحربة في الهجمات ".



وأشار إلى العملية التي تم فيها تحرير مدينة آمرلي التابعة لمحافظة صلاح الدين بالعراق من يد تنظيم داعش الارهابي وقال: آمرلي كانت محاصرة بالكامل من قبل تنظيم داعش وحينما كان عناصر التنظيم على اعتاب اقتحامها دخلها الحاج قاسم بطائرة مروحية بمعية ابو مهدي المهندس وسائر قادة قوة "القدس" وأنقذوا المدينة بجهود شبابها.



وقال مساعد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة: اليوم أهالي آمرلي يعرفون الحاج قاسم أفضل منا.