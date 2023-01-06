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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 09:53

المشاط: ابطال الجيش اليمني في جهوزية كاملة لردع قوى العدوان

المشاط: ابطال الجيش اليمني في جهوزية كاملة لردع قوى العدوان
وخلال الزيارة، أشاد المشاط بدور أبناء تعز الأحرار في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي ورفد الجبهات، وموقفهم الرافض لكل إغراءات دول العدوان، وانحيازهم إلى وطنهم وشعبهم.

ونوه بمعنويات أبطال الجيش العالية، والجهوية الكاملة واليقظة في ظل المرحلة الراهنة، والمواقف البطولية التي سطرها أبطال الجيش اليمني في جبهات محافظة تعز دفاعاً عن اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

تأتي زيارة المشاط إلى جبهة مقبنة ضمن برنامج زيارات سابقة قام بها إلى المنطقة العسكرية الرابعة.

رافقه خلال الزيارة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء عبداللطيف المهدي، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني.
رقم : 1033999
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