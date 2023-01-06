الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 10:19

مقاومون يستهدفون حاجز ’الجلمة’ غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار

مقاومون يستهدفون حاجز ’الجلمة’ غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار
وأفادت مصادر نقلا عن مصادر صحفية: بأن مقاومون استهدفوا حاجز "الجلمة" شمال غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وتشهد مدينة جنين اشتباكات يومية عنيفة بين مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي تقتحم المدينة ومخيمها في محاولة لاعتقال بعض المقاومين واغتيال البعض الآخر؛ ما يوقع الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الذي في العادة ما يتكتم على خسائره.

ويُشار إلى أنه بشكلٍ شبه يومي يقوم مقاومون من "كتيبة جنين" باستهداف جنود الاحتلال على الحواجز ومفترقات المستوطنات القريبة من مدينة جنين المحتلة بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة.
مصدر : وكالات
رقم : 1034006
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
6 كانون الثاني 2023
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
6 كانون الثاني 2023
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
5 كانون الثاني 2023
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
5 كانون الثاني 2023
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
5 كانون الثاني 2023
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
5 كانون الثاني 2023
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
5 كانون الثاني 2023
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
5 كانون الثاني 2023
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
5 كانون الثاني 2023
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
5 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة