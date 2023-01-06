مقاومون يستهدفون حاجز ’الجلمة’ غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار

وأفادت مصادر نقلا عن مصادر صحفية: بأن مقاومون استهدفوا حاجز "الجلمة" شمال غرب جنين بعبوة شديدة الانفجار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال.



وتشهد مدينة جنين اشتباكات يومية عنيفة بين مقاومين من سرايا القدس- كتيبة جنين وقوات الاحتلال التي تقتحم المدينة ومخيمها في محاولة لاعتقال بعض المقاومين واغتيال البعض الآخر؛ ما يوقع الإصابات في صفوف جيش الاحتلال الذي في العادة ما يتكتم على خسائره.



ويُشار إلى أنه بشكلٍ شبه يومي يقوم مقاومون من "كتيبة جنين" باستهداف جنود الاحتلال على الحواجز ومفترقات المستوطنات القريبة من مدينة جنين المحتلة بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة.