الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 10:21

الاحتلال الاميركي يُسلح 'قسد' بصواريخ 'تاو' ومضادات طائرات

الاحتلال الاميركي يُسلح
وقالت المصادر أن “قوات سوريا الديمقراطية "قسد” تسلمت الأسلحة الجديدة منتصف الشهر الماضي، موضحة ان القوات الأمريكية قامت بتدريب مسلحي “قسد” على استخدام هذه الصواريخ قبل أن تقوم بتسليمها شحنة كبيرة منها على دفعات.

وكشفت المصادر أن القسم الأكبر من هذه الصواريخ المضادة للمدرعات والطائرات، تم نقلها إلى مناطق “منبج- عين العرب- تل رفعت” بريف حلب الشمالي الشرقي.

وتابعت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الأمريكي بتسليم هذا الطراز من الصواريخ إلى المسلحين الموالين له في قوات “قسد” منذ دخوله إلى شرق الفرات.

وأوضحت المصادر أن نحو 80 مسلحا من قوات “قسد” تلقوا تدريباتهم على الأسلحة الجديدة مطلع الشهر الماضي، تحت إشراف عسكريين أمريكيين، وذلك في أحد المعسكرات الخاضعة لسيطرة “قسد” والقوات الأمريكية بمحيط مدينة القامشلي، بريف محافظة الحسكة، أقصى شرق سوريا.
مصدر : وكالات
رقم : 1034007
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
6 كانون الثاني 2023
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
6 كانون الثاني 2023
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
5 كانون الثاني 2023
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
5 كانون الثاني 2023
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
5 كانون الثاني 2023
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
5 كانون الثاني 2023
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
5 كانون الثاني 2023
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
5 كانون الثاني 2023
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
5 كانون الثاني 2023
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
5 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة