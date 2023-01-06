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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 10:22

عرين الأسود وكتيبة نابلس تستهدفان نقاطًا عسكرية للاحتلال بنابلس

عرين الأسود وكتيبة نابلس تستهدفان نقاطًا عسكرية للاحتلال بنابلس
وحسب مصادر أكدت "عرين الأسود" في بيان مقتضب، مساء الخميس، أن مقاتليها استهدفوا معسكر وحاجز حوارة، وحاجز عورتا، "بصلياتٍ من الرَّصاص".

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن سلسلة من عمليات إطلاق النار ضد أهداف لجيش الاحتلال والمستوطنين في منطقة نابلس خلال الشهور الأخيرة.

وخلال عام 2022، رصد مركز معلومات فلسطين "معطى"، مقتل 31 "إسرائيليًّا" أغلبهم من الجنود وإصابة أكثر من 525 آخرين.

وشهد العام الماضي -بحسب المركز ذاته- تنفيذ أكثر من 12188 عملًا مقاومًا، منها 848 عملية إطلاق نار، و37 عملية طعن أو محاولة طعن، و18 عملية دهس أو محاولة دهس إضافة لعملية تفجير مزدوجة واحدة.

كما أكدت "كتيبة نابلس" بسرايا القدس أنها استهدفت تجمعات لجيش الاحتلال على بوابة الطور قرب نابلس بصليات من الرصاص قبل قليل.
مصدر : وكالات
رقم : 1034008
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