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الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 12:32

إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في فلوريدا الأمريكية

إصابة نحو 10 أشخاص في حادث إطلاق نار في فلوريدا الأمريكية
وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" نقلا عن الشرطة الأمريكية، أنه لم يتم بعد تحديد سبب إطلاق النار الذي وقع في الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

وبحسب الصحيفة فإن العدد الدقيق للمصابين ما زال غير واضح، لكن مصادر في سلطات إنفاذ القانون رجحت أن يكون عدد المصابين 10 أشخاص.

وقالت رئيسة شرطة المدينة، ديلما نويل برات، إنه يجرى التحقيق في الأنباء التي تتحدث عن إطلاق نار خارج المطعم أثناء تصوير فيديو كليب.

وأشارت إلى أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن الشرطة ترجح أن الحادث "فردي".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن حادث إطلاق النار وقع أثناء تصوير فيديو موسيقي، ومن بين المصابين مغني راب.
رقم : 1034017
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