الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 6 كانون الثاني 2023 ساعة 14:03

هدنة موسكو تدخل حيز التنفيد وكييف تحذر

هدنة موسكو تدخل حيز التنفيد وكييف تحذر
بصعوبة تشق المدرعات الروسية طريقها في الوحل الاوكراني، محاولة إعادة ترتيب صفوفها في ظل الهدنة المؤقتة التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا لمدة يومين بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي في خطوة هي الأولى منذ بدء العملية الروسية.

لكن وقف إطلاق النار هذا من جانب موسكو يكاد يكون أشبه بالهدوء الذي يسبق العاصفة، فكييف اعتبرته ضربا من 'النفاق'، وسط تحذيرات من أن روسيا تتحضر لشن عملية عسكرية واسعة وجديدة، ليخرج وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بالقول ان الحرب مع روسيا تدخل مرحلة حاسمة.

المواقف الغربية من الهدنة الروسية المؤقتة جاءت منسجمة مع رؤية كييف، حيث رأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن بوتين 'يسعى إلى متنفس' من خلال قراره هذا، بينما اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن وقف إطلاق النار الروسي في أوكرانيا لن يجلب الحرية والأمان للأوكرانيين.

التصريحات السياسية، تزامنت مع تحرك غربي واسع لتعزيز القدرات العسكرية الاوكرانية، فغداة إعلان فرنسا رسيما نيتها امدادها كييف لأول مرة بمدرعات قتالية، أعلن البيت الأبيض أن بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس اتفقا على إرسال مدرعات الى كييف من طراز برادلي و ماردير.

السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، سارع بالرد على قرار البيت الأبيض الاخير بإنه دلالة على أن واشنطن لا تريد تسوية سياسية للصراع الأوكراني، واصفا هذا المسار بالخطير.

بدوره وجه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف رسالة تحذيرية الى الدول الغربية عنوانها 'سنتحدث معكم بلغة القوة'، مشيرا الى ان الغرب لا يفهم إلا هذه اللغة، ليكشف أن ارسال حاملة صواريخ تسيركون فرط الصوتية إلى قرب شواطئ الناتو، هي هدية روسيا الرئيسية في رأس السنة.

وبينما تزداد حدة التهديدات سخونة حذر المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين من ان الحرب الروسية الأوكرانية ستشتد في الأشهر المقبلة ما يعني مزيدا من الموت والدمار، مشيرا الى ان بلاده ستواصل جهودها لتسهيل المفاوضات بين الجانبين.
رقم : 1034029
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
قاليباف: قدرة البلاد تكمن في حب الشعب لايران والاسلام والثورة
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
اقامة مراسم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد شهداء المقاومة جنوب طهران
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
قائد عسكري ايراني: وحداتنا المدفعية والصاروخية بين القوى المتفوقة في العالم
6 كانون الثاني 2023
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
أميركا ستغادر المنطقة بشكل مخز والكيان الصهيوني يمضي في طريق الانهيار
6 كانون الثاني 2023
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
قائد عسكري: ايران تحولت الى قوة عالمية في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة
6 كانون الثاني 2023
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
قاآني: ظروف تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة تدل على الصراع الأساسي فيه
5 كانون الثاني 2023
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
رئيس هيئة الحشد الشعبي:كيف لا نؤبن الشهيد سليماني وقد قاتل معنا في كل البقاع
5 كانون الثاني 2023
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
5 كانون الثاني 2023
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
رئيس القضاء العراقي: استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وخسارة لا تعوض
5 كانون الثاني 2023
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
حركة الجهاد: حضور فلسطين في قلب إيران سبب حقيقي وراء اغتيال القائد سليماني
5 كانون الثاني 2023
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
الشيخ علي سلمان.. ضحية تصفية حسابات خارجية لآل خليفة
5 كانون الثاني 2023
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
5 كانون الثاني 2023
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
5 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تجديد العهد بالذكرى الثالثة لشهداء المقاومة
تحرك جديد للمجاميع المسلحة التابعة للإمارات في جنوب اليمن..الأسباب والتداعيات؟
بسبب تبعيتها للولايات المتحدة.. مستقبل غير واضح لأوروبا
قائد الثورة : الجهاد واجب على الرجل والمرأة